В Кулакова Тюменского района новая амбулатория обслуживает 8,2 тысячи человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Почти месяц в селе Кулаково Тюменского района работает новая амбулатория общей площадью более 300 квадратных метров. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, она распахнула свои двери 21 апреля 2023 года. Теперь амбулатория может обслуживать более 8,2 тысяч человек, включая 2 тысячи детей. Мощность медучреждения составляет около 50 посещений в смену и рассчитано на более 4 тысяч человек.

В амбулатории есть доврачебный кабине, кабинеты терапевты и педиатра, дневной стационар, кабинет ЭКГ, гинекология и процедурный кабинет. По словам заведующей кулаковской амбулаторией Елены Курбатовой, отныне медики смогут оказывать качественную помощь в комфортных условиях и взрослым, и детям.

Как отметила главный врач областной больницы №19 Мигран Мартиросян, главная задача – оказать своевременную качественную медицинскую помощь населению.

- Теперь жители смогут получить её в новых, современных, комфортных условиях, так как новое здание амбулатории отвечает всем требования современного здания, просторное и функциональное, - отметил Мигран Мартиросян.

Новая амбулатория появилась благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нацпроекту «Здравоохранение».

- Благодарю департамент здравоохранения и правительство Тюменской области за помощь в реализации улучшения условий для наших пациентов, - заключил Мигран Мартиросян.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в деревне Овсянникова в новой SMART-амбулатории больницы № 3 откроют палату дневного стационара в рамках программы «Модернизация первичного звена».