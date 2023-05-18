В деревне Овсянникова в новой SMART-амбулатории больницы №3 откроют палату дневного стационара Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Палату дневного стационара областной больницы № 3 планируют открыть в деревне Овсянникова Тобольского района Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, пациентам будут оказывать медицинскую помощь под наблюдением врача-терапевта. Также будет организован выезд узких специалистов, периодические медосмотры и поставка биохимического анализатора крови для расширения возможностей диагностики.

В начале мая главврач областной больницы № 3 Дмитрий Бойко посетил новую врачебную амбулаторию и встретился с жителями Овсянникова. Кстати, SMART-амбулатория работает в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена», которая предполагает лучшую доступность и высокое качество медицинской помощи в сельских районах Тюменской области. Помимо строительства нового здания, медучреждению предоставили новый медицинский транспорт.

Амбулаторию могут посещать 30 пациентов в день. Рабочее место специалиста подключено к интернету для оказания телемедицинской помощи, дистанционного консультирования с врачами областной больницы № 3 по видеосвязи и передачи теле-ЭКГ.

Всего новую амбулаторию могут посещать около 800 человек, в том числе из ближайших к деревне четырех населенных пунктов. Помощь пациентам оказывают врач-терапевт, фельдшер, акушер, две медсестры и лабораторный техник.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», новая врачебная амбулатория, которую построили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», открылась в селе Ембаево Тюменского района. В здании общей площадью 600 квадратных метров будут принимать педиатры, терапевты, хирурги, стоматологи и гинекологи.