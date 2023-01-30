В селе Ембаево Тюменского района открылась врачебная амбулатория площадью 600 квадратных метров Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новая врачебная амбулатория, которую построили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», открылась 27 января в селе Ембаево Тюменского района. В здании общей площадью 600 квадратных метров будут принимать педиатры, терапевты, хирурги, стоматологи и гинекологи. Здесь есть все необходимое оборудование, имеются кабинеты доврачебной, неотложной помощи и профилактики.

По словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, амбулатория в Ембаево – максимально приближенная медицинская помощь для жителей. Здесь будут обслуживаться 9 тысяч взрослых и почти 2 тысячи маленьких пациентов.

- Мы сегодня все с вами увидели, какие условия могут быть предоставлены для получения плановой, экстренной медицинской помощи и консультативной помощи взрослому, так и самому маленькому пациенту в данной амбулатории, - говорит Наталья Логинова.

Как отметила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, развитие первичного звена здравоохранения – одно из важнейших направлений. На него выделяется много денег и много сил. По ее словам, амбулатория – ещё и социальная точка, где люди получают не только базовую помощь, но и сервис, уровень, качество и уважение.

- Центр здоровья тоже играет немаловажную роль. Здоровым будет тот человек, который следит за своим здоровьем, проходит профилактические мероприятия. Поэтому медицина старается сейчас воспитать, просветить пациентов, чтобы люди реже сталкивались с тяжелыми заболеваниями, - заключила Ольга Кузнечевских.