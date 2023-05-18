Семейное предпринимательство и как сохранить бизнес, «когда меня не станет»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

«Юридическая неделя в Тюмени» в этом году направлена в первую очередь на поддержку бизнеса, на практические решения для его защиты и сохранения.

Для построения малого и среднего бизнеса актуальный тренд – семейное предпринимательство. Именно поэтому одной из тем экспертных сессий 24 мая была выбрана: «Семейное предпринимательство. Бизнес-наследство: как сохранить бизнес, когда меня не станет».

Согласно исследованиям СБЕРА, 3/4 предприятий малого и среднего бизнеса в России – это семейные компании. Под семейным бизнесом понимают компании, в которых более 50% доли принадлежат членам одной семьи, также часть работников – члены семьи. По данным Deloitte, 73% семейных бизнесов работают меньше 20 лет и управляются членами семей в первом-втором поколении.

В то же время, семейный бизнес – это потенциальные риски и основа для конфликтов, в том числе юридических. В таких компаниях многое строится «на доверии», «на традициях», а не на юридических документах, грамотно оформляющих отношения. К юристам обращаются уже во время конфликтов, возникающих из-за разного понимания устных договоренностей и сложившихся отношений.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Следующая основа для крупных конфликтов в семейном предпринимательстве – смерть одного из собственников бизнеса.

Модератор сессии Степан Матаев, управляющий партнер ЮК «Аспект», председатель совета союза «Западно-Сибирская Правовая Палата» отметил: «Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, обострила вопросы по наследованию бизнеса. За последние три года резко увеличилось количество споров после смерти основного участника хозяйственного общества. Кроме того, в России проявляется волна ухода первых основателей бизнеса из 90-х. Отсутствие четкого плана преемственности бизнеса и капитала ведет к серьезным конфликтам не только внутри семьи, но и в отношениях с бизнес-партнерами. Часто конфликты сопровождаются уголовными разбирательствами, заморозкой активов и длительными тяжбами, которые могут повлечь за собой серьезные финансовые потери, вплоть до полной утраты бизнеса».

Сомодератор сессии Татьяна Гончарова, адвокат, управляющий партнер ЮК LexProf (Новосибирск), также подчеркнула: «Не надо забывать, что уход из жизни владельца бизнеса обостряет конкурентную борьбу. Оппоненты стараются использовать разногласия наследников не только для разорения конкурирующего бизнеса, но и для завладения оставшимися активами путем предъявления исков по долгам ушедшего из жизни владельца бизнеса. Иногда эти долги складываются из астрономических сумм субсидиарной ответственности, а требования об их погашении предъявляются к женам, детям, внукам наследодателя. Некоторое время спорным был этический аспект вопроса: а можно ли привлекать к субсидиарной ответственности несовершеннолетних детей или внуков? Но он был разрешен Верховным судом РФ, и сейчас каждый успешный глава семьи должен задать себе вопрос: «А всё ли я предусмотрел для того, чтобы моя семья, мои близкие не пострадали от неправомерных нападков? Есть ли сегодня те инструменты защиты, которые будут работать тогда, когда я не смогу им помочь отбить атаки?».

Именно поэтому организаторы XIII «Юридической недели в Тюмени» решили включить в программу экспертную сессию, в рамках которой рассмотрят следующие вопросы:

- Бизнес с родственниками (семейное предпринимательство): преимущество или проклятье?

- Деловой развод.

- Ответственность членов семьи в случае банкротства родственника.

- Планирование бизнес-наследства. Как защитить бизнес от корпоративных войн после «ухода» собственника.

- Проблематика объема прав доверительного управляющего, назначенного нотариусом для управления долями компаний.

Участники сессии обсудят, что нужно знать для построения, развития и сохранения семейного предпринимательства (бизнеса), в том числе специфические правовые риски и возможности при разводах, а также при смерти одного из владельцев.

Участие в мероприятиях «Юрнедели» бесплатное при обязательной регистрации: https://www.zspp.ru/tmnlegalweek.html#registration

Общение участников, новости «Юрнедели-2023», комментарии спикеров, контентные материалы по темам «Юрнедели» и фото доступны в ТГ канале: https://t.me/tmnlegalweek

Координаторы мероприятия:

***Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение «Юрнедели» с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно:

Генеральные партнеры – Alfalot.ru – Alfalot.ru (3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий-банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами) и Российская электронная система торгов ЭТП РЭСТ (r-est.ru).

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф», Новосибирск.

Партнеры – ООО «ЛексФорт», Новосибирск, ООО «Аспект-М», Тюмень, арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г., Тюмень.