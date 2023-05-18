Губернатор Александр Моор поможет многодетной семье из Уватского района отремонтировать второй этаж дома Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Многодетная семья из Уватского района получит материальную помощь для внутренней отделки самостоятельно построенного двухэтажного дома общей площадью 94 квадратных метров. Соответствующее решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам приема жителей региона по личным вопросам.

Многодетные родители, которые воспитывают пятерых детей, построили дом на деньги материнского капитала. Однако на отделку второго этажа средств уже не хватило, и самим выбраться из этой ситуации у семьи нет никакой возможности. Как рассказал глава региона, многодетная семья трудолюбивая, с личным подсобным хозяйством.

– Держат корову, теленка и птицу, сами заготавливают корма. Нужно, чтобы ребятишки росли в комфортных условиях, – отметил Александр Моор.

Также по итогам приема граждан по личным вопросам губернатор поручил благоустроить и усовершенствовать дорожную инфраструктуру в Ишиме и Тобольске.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что Александр Моор в конце марта 2023 года провел личный прием граждан. По его итогам глава региона, в частности, дал поручения, связанные с улучшением качества жизни в сельских муниципалитетах. Так, по просьбе жительницы деревни Лога Исетского района Татьяны Магадеевой до 31 августа 2023 года в деревне установят павильон чистой питьевой воды.

В селе Омутинское по просьбе жителей до конца лета проложат тротуар и обустроят освещение на участке улицы Зятькова – от улицы Герцена до детского сада «Сказка». В Тюмени, учитывая интересы маломобильных жильцов, благоустроят двор многоквартирных домов № 129 и № 131 на улице Московский Тракт.