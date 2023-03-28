Губернатор Александр Моор дал ряд поручений по итогам личного приема граждан Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор по поручению президента РФ Владимира Путина провел личный прием граждан по личным вопросам. Так, по его итогам глава региона дал поручения, связанные с улучшением качества жизни в сельских муниципалитетах. В частности, по просьбе жительницы д. Лога Исетского районы Татьяны Магадеевой до 31 августа 2023 года в деревне установят павильон чистой питьевой воды.

В селе Омутинское по просьбе жителей до конца лета проложат тротуар и обустроят освещение на участке ул. Зятькова – от ул. Герцена до детского сада «Сказка». А в с. Верхний Ингал Исетского районе отремонтируют дорожное покрытие на улице Новой, в переулке Школьном и на улице Булата Янтимирова.

В Тюмени, учитывая интересы маломобильных жильцов, благоустроят двор многоквартирных домов № 129 и 131 по Московскому тракту. По словам председателя Калининской окружной организации Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов Елены Авдеевой, там тяжело добраться до подъезда на инвалидной коляске.

- Жильцы обратились к нам по вопросу затруднительного передвижения по дворовой территории маломобильных групп граждан. Кроме того, нет парковочных мест для транспортных средств инвалидов, - рассказала Елена Александру Моору.

Как отметил мэр Тюмени Руслан Кухарук, в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды работы по комплексному благоустройству двора запланированы на 2023 год. Согласованный с жильцами проект включает строительство детской площадки, озеленение, устройство наружного освещения и водоотведения. Общая площадь благоустройства составит почти 9,3 тысячи квадратных метров.

Еще одно поручение Александра Моора касается сельского туризма. Так, поддержку из муниципального бюджета получит туристический бренд Нижнетавдинского района – проект «Торговые лавки П.В. Керенского».