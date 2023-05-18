В Тюмени за месяц на 7% подорожал бензин

Автомобильное топливо марки 95 подорожало сразу на 3 рубля. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области к середине мая 2023 года произошло существенное подорожание бензина, цена повысилась в зависимости от вида топлива на 2 – 4 рубля за последний месяц.

По данным сайта АЗС, бензин марки 95 подорожал сразу на 3 рубля: если 24 апреля 2023 года литр стоил 46 рублей, то 18 мая цена указана уже 49,2 рубля на заправках в Тюмени. В некоторых районах Тюменской области стоимость еще выше; например, в Тобольске цена за литр составляет и вовсе 50,1 рубля.

Что касается АИ-92, то, по данным АЗС, он вырос в цене на 30 – 40 копеек на заправках в городе: теперь за один литр нужно отдать 45,5 рубля, но опять-таки в районах может быть еще дороже. АИ-98 подскочил в цене сразу на 3,5 рубля с апреля 2023 года – литр по состоянию на 18 мая стоит 62,44 рубля, согласно информации АЗС.

Дизельное топливо в Тюменской области подорожало до 60 рублей, с 15 апреля его стоимость выросла на 50 – 70 копеек. Таким образом, цена автомобильного топлива в Тюмени увеличилась в среднем на 7%.

По словам тюменского экономиста Ивана Вилкова, с каждым годом экспортная пошлина всё больше входит в состав налога на ДПИ, именно поэтому бензин будет только дорожать.

– В 2024 году экспортная пошлина полностью перейдет в состав НДПИ, что станет катализатором для роста цен на бензин. Налоговое бремя на нефтегазовые компании будет с каждым годом только расти, – объяснил специалист.

Напомним,что в Тюменской области на 19 – 33% подорожали популярные продукты питания и услуги зарубежного туризма. Среди продовольственных товаров выросли цены на овощи (на 18,9%), колбасные изделия и продукты мяса (на 6,1%).