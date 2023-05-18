В Тюменской области на 19 – 33% подорожали популярные продукты питания и услуги зарубежного туризма

На 6,8% увеличилась стоимость дизельного топлива. Фото: Татьяна Коркина

Тюменьстат отчитался об инфляционной ситуации на потребительском рынке товаров и услуг с 3 по 10 мая 2023 года. В ведомстве заявили, что зарегистрировано повышение среднего уровня цен на услуги туризма на 33%. Кроме того, на 6,8% увеличилась стоимость дизельного топлива, уточняют статистики.

Согласно данным Тюменьстата, среди продовольственных товаров выросли цены на овощи (на 18,9%), колбасные изделия и продукты мяса (на 6,1%). В списке подорожавших продуктов и услуг оказались рыба и морепродукты, куриные яйца, хлеб, сахар-песок и кондитерские изделия. Сыр и алкоголь подешевели на 1%.

В пределах 1% выросла стоимость медицинских препаратов и табачных изделий. Остальные непродовольственные товары подешевели. Рост тарифов на бытовые услуги, страхования, жилищные и коммунальные не превысил 1%. Снижение тарифов на услуги банков составило менее 1%.