На новеньком цифровом маммографе в тюменской больнице №14 обследовали 35 пациенток Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Ровно 35 пациенток тюменской областной больницы №14 прошли обследования на новом цифровом маммографе, который поступил в медучреждение в апреле 2023 года. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, новый прибор появился в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По словам рентгенлаборанта Анны Бауэр, автоматическая выгрузка снимков в региональную информационную систему сокращает время на обработку и описание снимков.

- Это позволяет ускорить процесс передачи информации. Высокое качество снимков дает выявление патологии на ранней стадии, что позволяет минимизировать риск распространения опухоли, - отметила Анна Бауэр.

Маммографию (скрининговый рентгенологический метод диагностики заболеваний молочных желез, - прим. ред.) рекомендуется ежегодно проходить женщинам после 40 лет. С ее помощью можно на ранних сроках вывить изменения и патологии в молочных железах, включая онкозаболевания. Среди преимуществ оборудования - меньшая лучевая нагрузка по сравнению с аналоговыми маммографами без потери качества снимкам.

Благодаря электронному формату хранения снимков становится легче искать фотографии, открываются широкие возможности для медицины и упрощается переход к электронной отчетности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что блее 440 пациенток прошли обследование на новом цифровом маммографе, который в декабре 2022 года появился в областной больнице №14 в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».