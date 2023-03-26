В Тюменской области цифровой маммограф помогает обнаружить опухоли размером от двух миллиметров Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 440 пациенток прошли обследование на новом цифровом маммографе, который в декабре 2022 года появился в областной больнице №14 в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По словам врача-рентгенолога ОБ №14 Алексея Барабанщикова, благодаря аппарату в больнице стали получать высокое качество получаемых маммограмм. Кроме того, автоматическая выгрузка снимков в региональную радиологическую информационную систему Тюменской области сокращает время на обработку и описание снимков. Это позволяет ускорить процесс передачи информации о выявленных патологиях специалисту участковой службы.

Цифровой маммограф позволяет обнаружить новообразования размером от двух миллиметров. Если выявить патологию на ранней стадии, то риск распространения опухоли минимизируется, а это значит, увеличивается шанс на ее удаление и сохранение молочной железы.

Напомним, в Тюменской области для реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» подключили «тяжелую артиллерию». Так, в городской поликлинике № 12 с лета 2022 года тоже работает маммограф, благодаря которому пациенткам оказывают доступную современную и технологичную амбулаторную помощь.

По словам заведующей рентгенодиагностическим отделением городской поликлиники № 12 Ирины Геревич, благодаря появлению маммографа повысилась доступность лечения, да и по времени у пациенток стало больше выбора, что только способствует тому, чтобы они не пренебрегали этим исследованием в профилактических целях.