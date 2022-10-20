Новый маммограф, установленный в тюменской поликлинике №12, помогает выявлять патологию на ранних стадиях Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области для реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» подключили «тяжелую артиллерию». К примеру, в городской поликлинике № 12 с лета 2022 года работает уникальное оборудование – маммограф, благодаря которому пациенткам оказывают доступную современную и технологичную амбулаторную помощь.

Рак – это наиболее распространенный вид онкологии у женщин, но и самый поддающийся лечению и стойкой ремиссии при выявлении на ранних стадиях. Всем женщинам старше 40 лет советуют обязательно проходить маммографию раз в два года. С появлением нового аппарата в поликлинике исчезли многие проблемы, включая «переезд» оборудования из одной поликлиники в другую.

По словам заведующей рентгенодиагностическим отделением ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» Ирины Геревич, благодаря появлению маммографа повысилась доступность лечения, да и по времени у пациенток стало больше выбора, что только способствует тому, чтобы они не пренебрегали этим исследованием в профилактических целях.

– Конечно, на этом аппарате хорошее качество снимков, ведь он современный, цифровой – все результаты в электронной карте. С момента начала его эксплуатации было выявлено 44 подозрения на злокачественные новообразования, в 8 случаях из них после консультации и прочего обследования была выявлена необходимость хирургического вмешательства, – отметила Ирина Геревич.

С начала 2022 года в поликлинике сделали маммографию 3941 женщине, при этом 2569 исследований сделано на новом аппарате. Патологии выявлены в каждом третьем случае.