Моор утвердил «дорожную карту» реализации проекта по созданию Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени

Кампус мирового уровня Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«Дорожную карту» реализации проекта по созданию Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени утвердил 15 мая 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор. Это важнейшее событие для региона, так как является ключевой контрольной точкой реализации федерального проекта «Создание сети кампусов образовательных организаций высшего образования» нацпроекта «Наука и университеты».

Работа по согласованию главных параметров будущего кампуса, формированию контрольных точек и ключевых результатов проекта, в которой поучаствовали бизнесмены и власть, началась в январе 2023 года. Благодаря «дорожной карте» можно будет четко отслеживать все этапы строительства объектов кампуса, следить за организацией основных процессов и мероприятиями по оснащению объектов кампуса.

Когда разрабатывали «дорожную карту», власти ориентировались на Стандарт инновационной образовательной среды, утвержденном Министерством науки и высшего образования РФ. Особое внимание уделили созданию комфортных условий для обучения и проживания студентов, осуществления трудовой деятельности профессоров и педагогов, развитию науки и технологий и интеграции кампуса в городское пространство.

Национальный проект «Наука и университеты» позволит достичь все запланированные контрольные события и качественно повлияет на социально-экономическое и научно-технологическое развитие Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Министерство науки и высшего образования РФ утвердило планы создания межвузовских кампусов. Девять университетов-участников расположены в городах от Самары до Архангельска, включая Хабаровск, Тюмень, Великий Новгород и территорию «Сириус».