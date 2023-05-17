План создания университетского кампуса мирового уровня в Тюмени согласовало Минобрнауки РФ

Утверждены планы кампусов еще в восьми городах России. Фото: Татьяна Коркина

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило планы создания межвузовских кампусов. Один из них появится в Тюмени. Также были утверждены планы кампусов еще в восьми городах России, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Девять университетов-участников расположены в городах от Самары до Архангельска, включая Хабаровск, Тюмень, Великий Новгород и территорию «Сириус». Дорожные карты для отслеживания этапов строительства были разработаны в мае 2023 года. По мнению заместителя главы Минобрнауки РФ Андрея Омельчука, именно карта станет тем «помощником», в котором детально опишут каждый шаг для достижения того или иного результата.

– Важно обеспечить комфортное и безопасное место для жизни и учебы, создать среду для генерации научных знаний и новых технологий, a также организовать доступное общественное пространство – все эти факторы влияют на успешность проекта, его востребованность, a также качество новой инновaционно-обрaзовaтельной среды, – уточнил Андрей Омельчук.

Добавим, специалисты создали детальные планы, включающие мероприятия по созданию научных центров и технопарков, открытию новых образовательных программ и привлечению педагогических работников.