Защита интеллектуальной собственности и деньги: в чем связь?

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

С 23-27 мая 2023 года в Тюмени вновь состоится XIII Юридическая неделя в рамках которой пройдет экспертная сессия «Патентный террор, капитализация и защита интеллектуальной собственности бизнеса».

Как прокомментировала модератор секции, гендиректор союза «Западно-Сибирская Правовая Палата» Мария Шатохина, «пока есть цифра, что российским изобретателям принадлежит треть всех изобретений на планете Земля. Хотя, как показывает наше исследование, вообще все идеи теоретически проработаны «русским гением», но по каким-то непонятным причинам многие из них присвоены изобретателями других стран».

Мальков Руслан, заместитель председателя совета по интеллектуальной собственности при ТПП РФ, патентный поверенный РФ, генеральный директор ООО «Галифанов, Мальков и партнеры», член ЗСПП добавил, что именно поэтому направления для дискуссии были выбраны следующие:

1. Объекты интеллектуальной собственности в капитале предприятий и их коммерциализация.

2. Использование служебных изобретений в производстве продукции.

3. Постановка на учет нематериальных активов.

4. Построение системы работы с результатами интеллектуальной деятельности на предприятии.

5. Защита объектов интеллектуальной собственности при корпоративных конфликтах между собственниками компании.

Как показывает практика, большинство изобретателей только в конце пути задумываются о том, что надо как-то защитить свою разработку, но часто бывает поздно. То же самое касается и компании, у которой название, графическое отображение логотипа или иные составляющие являются незапатентованными. Это сильно уменьшает капитализацию компаний. Но есть и случаи, когда компании сферы торговли, наоборот, используют названия или графические изображения, имеющие правообладателей, а затем платят за это большие штрафы.

Как отметил со-модератор Николай Когошвили, член ЗСПП, генеральный директор ООО «Top legal Consulting», «за прошедшие полгода-год в сфере интеллектуальной собственности рассмотрено больше тысячи споров, некоторые из них содержат важные выводы. Например, Верховный суд сформировал новый подход, в соответствии с которым допускается цитирование любых произведений, в том числе фотографий, охраняемых авторским правом. Суд по интеллектуальным правам выработал критерии для определения оборудования, подлежащего «налогу на болванки», а также рассказал, чем музыка на церемонии отличается от музыки на концерте, в театре, на дискотеке».

Всех заинтересованных, а особенно тех, кто считает, что это совсем не их тема и их никогда не коснется, приглашают посетить мероприятие.

Участие в мероприятиях юрнедели бесплатное при обязательной регистрации: https://www.zspp.ru/tmnlegalweek.html#registration

Общение участников, новости, комментарии спикеров, контентные материалы по темам юрнедели и фото доступны в ТГ-канале: https://t.me/tmnlegalweek

Координаторы мероприятия:

***Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение юрнедели с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно:

Генеральные партнеры – Alfalot.ru – Alfalot.ru – 3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами и Российская электронная система торгов ЭТП РЭСТ (r-est.ru).

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф», Новосибирск.

Партнеры – ООО «ЛексФорт», Новосибирск, ООО «Аспект-М», Тюмень, арбитражный управляющий Гаврилова Г.Г., Тюмень.