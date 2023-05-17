Тюменские энергетики подключили к сетям многоквартирный дом в Упорово

Фото: Данилов Александр.

«Россети Тюмень» подключили к электросетям газовую котельную и новый дом, построенный в селе Упорово для предоставления социального жилья нуждающимся, в том числе детям-сиротам.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение многоквартирного здания в селе Упорово, энергетики установили 2 трансформаторные подстанции мощностью 160 кВА каждая, а также проложили 2 воздушные и 4 кабельные линии электропередачи. Выданные 143 кВт мощности от высоковольтной подстанции 110 кВ «Упорово» позволили обеспечить новостройку светом и теплом.

Компания регулярно подключает социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения в Тюменской области. Очередное многоквартирное здание подключено к сетям компании в селе Упорово в рамках электроснабжения нового жилого микрорайона.