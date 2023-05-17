Всей семьей – на «Семью»!

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Областной форум «Семья» проводится в Тюмени ежегодно, начиная с 2016 года, и собирает на образовательных и интерактивных площадках родителей, детей и представителей старших поколений, которые любят активный и насыщенный семейный досуг. Именно такое – приятное и одновременно полезное времяпровождение – ожидало всех, кто пришел 14 мая в тюменский технопарк.

Открывая мероприятие, Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее» и организатор областного форума «Семья», напомнила, как начиналась история проекта:

– Наш первый форум состоялся в Международный день семьи 15 мая 2016 года. За прошедшие семь лет в нашей жизни произошло очень много событий, и мир вокруг нас очень сильно изменился. Но, наверное, самое главное, что все мы вынесли за этот период, – это то, что семья – самое важное, что есть у нас в жизни. Это наше место силы и то, что дает нам энергию, чувство защищенности, тепло и любовь. Это то, что побуждает нас расти и развиваться. Это то, что делает нас сильнее. И сегодня, организуя форум, мы хотим в первую очередь быть полезными каждой семье. Здесь не будет «волшебных таблеток», которые решат вмиг все проблемы. Но здесь точно есть то, что объединяет еще сильнее и позволяет быть еще счастливее вместе. Я благодарю каждого из вас, что этот воскресный день вы проводите вместе со своей семьей и вместе с нами. С наступающим праздником! С международным днем семьи!

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В чем главный секрет успешного посещения форума «Семья»?

Как говорят сами организаторы: на него нужно приходить всей семьей! Именно это дает возможность заглянуть во все интерактивные зоны, посетить все мастер-классы, получить консультации многочисленных специалистов, посмотреть шоу-программу, сделать фото на память в стилизованной фотозоне и, конечно же, поучаствовать в работе нескольких образовательных площадок, спикерами которых становятся топовые эксперты в сферах детско-родительских отношений, детской психологии и физиологии, в области семейного законодательства, а также представители органов исполнительной власти.

Программой форума было традиционно запланировано большое количество развлечений, учитывающих разные интересы и возраст детей. Юных участников мероприятия ждали более двадцати мастер-классов, десять интерактивных площадок: робототехника и шахматы, спидкубинг и настольные игры, мобильная телестудия и арена виртуальной реальности. Не осталась в стороне и культура: актеры Тюменского театра кукол провели мастер-класс, на котором маленькие участники форума смогли узнать, как персонажи оживают, а сотрудники центра семейного чтения им. А.С. Пушкина познакомили юных чтецов и их родителей с библиоигрушками, тактильными книгами, дидактическими развивающими пособиями и литературой, помогающей приобщить ребенка к чтению в семье.

– Мы рекомендуем приходить на наше мероприятие не только мамам, папам, детям всех возрастов, но и представителям старших поколений: бабушкам и дедушкам. То количество обучающих и досуговых площадок, разнообразных занятий по интересам и тематических мастер-классов, которые мы приготовили для гостей в этом году, совершенно точно не дали заскучать у нас в гостях никому, мы в этом уверены! Кроме того, посещение нашего форума всей семьей дает возможность внимательно и не спеша ознакомиться со всеми пунктами насыщенной пятичасовой программы, а затем обменяться друг с другом впечатлениями и полезной информацией, – отметила Елена Кашкарова.

На форуме «Семья» также был организован детский книжный обменник, который пользовался успехом среди юных книголюбов. Это прекрасный способ обновить семейную библиотеку, обменявшись уже прочитанными произведениями с другими участниками мероприятия. Помочь будущим первоклассникам из малообеспеченных и многодетных семей стать обладателями портфеля с новыми учебными принадлежностями призвана благотворительная акция «Портфель первоклассника», которую на протяжении 13 лет проводит Тюменское региональное отделение Российского детского фонда и поучаствовать в которой можно во время работы форума.

Заботиться о своей семье – значит, беречь не только свой дом, но и природу, приучая к этому детей. Формировать полезные привычки, помогающие сберегать природные ресурсы и заботиться об окружающей среде, эффективнее всего с детства. Например, вместо того, чтобы выбрасывать пластиковые крышки от бутылок с водой, упаковок с детским пюре, их можно собирать и затем сдавать на переработку в рамках постоянной экологической акции «Добрая крышечка», которая проходит на форуме «Семья».

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

– Чтобы заботиться о природе и о тех, кто живет с нами рядом и нуждается в помощи, иногда достаточно, казалось бы, совсем незначительного усилия: сдать пластик на переработку, купить канцелярские принадлежности не только своему ребенку, но и детям из малообеспеченной семьи. Но нужно помнить, что даже маленькое добро общими усилиями складывается в большую помощь. Именно поэтому мы всегда призываем всех участников форума обратить внимание на наши экологические и благотворительные акции, детский книжный обменник, сбор вещей, бытовых принадлежностей и тем самым внести посильную лепту в общее доброе дело. Спасибо всем, кто не остался в стороне и присоединился к нашим благотворительным и экологическим акциям, – подчеркнула Елена Кашкарова.

Обязательным пунктом программы форума «Семья», помимо благотворительных акций, игровых, развивающих и интерактивных зон, являются образовательные площадки, в рамках которых обсуждаются самые животрепещущие темы семейных и детско-родительских отношений:

– У нас ни разу не возникало вопроса: что бы такого интересного рассказать родителям? Такой проблемы для нас как организаторов форума «Семья» не существует, скорее, наоборот: полезных и актуальных для родителей тем настолько много, что нам приходится умерять свои желания, расставлять приоритеты и оставлять в списке только те темы, которые мы можем обсудить в рамках одного мероприятия. Форум «Семья» – это концентрат и выжимка самой полезной информации. Мы изучаем тенденции и родительские запросы, навеянные временем и событиями, происходящими вокруг, и в соответствии с ними формируем программу нового форума, – делится руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Все, кто пришел на форум в 2023 году, смогли посетить индивидуальные консультации специалистов по вопросам детских выплат, материнского капитала, социального контракта и семейного законодательства, аспектам дошкольного и школьного образования, профориентации, психологической поддержки детей и родителей. И все это абсолютно бесплатно.

Организаторы областного форума «Семья» постарались участь все нюансы для комфортного семейного отдыха и создали такие условия, чтобы родители, которые пришли в тюменский технопарк с детьми, смогли полноценно поучаствовать в работе образовательных площадок и послушать выступления спикеров. Для этого на форуме работали бебиситтеры, с которыми мамы могли оставить малышей, а для детей постарше были открыты игровые зоны с аниматорами.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Для любителей семейных фотосессий и красивых снимков была организована стилизованная фотозона «Дерево желаний», под ветвями которого каждому участнику предлагали не только сфотографироваться, но и, как следует из названия фотозоны, загадать желание. Кроме того, на протяжении всей работы форума репортажную съемку вели профессиональные фотографы, которые не упустили из виду ни одной площадки форума.

Напоминаем, что все фотографии с форума будут в ближайшее время выложены в открытом доступе в группе семейного проекта «Создавая будущее».

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21 канал кабельного телевидения).