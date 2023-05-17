В Тюмени 19 мая запретили продавать алкоголь вблизи школ в связи с праздником «Последний звонок»

Алкогольную продукцию перестанут продавать у мест проведения «Дня молодежи». Фото: Татьяна Коркина

Глава Тюмени подписал указ, согласно которому в некоторых местах города будет запрещена розничная продажа алкоголя 19 мая 2023 года. Согласно документу, причина ограничений – проведение мероприятий в рамках праздника последнего звонка.

Также алкогольную продукцию перестанут продавать в магазинах у мест проведения праздничных событий 24 июня – в честь Дня молодежи и 29 июля – Дня города. Запрет распространяется на весь день. Ограничения также введены в Тобольске и других муниципалитетах Тюменской области.

Напомним, согласно рекомендациям Министерства просвещения России, для старшеклассников девятых и одиннадцатых классов последние звонки пройдут в стране в очном формате с 18 по 20 мая 2023 года.