Последние звонки у школьников в Тюменской области запланированы на 16 и 17 мая 2023 года

Традиционно торжественные линейки запланированы на конец мая 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

Жителям Тюменской области озвучили предварительную дату проведения последних звонков в школах. Традиционно торжественные линейки запланированы на конец мая 2023 года. Известно, что ограничений на праздники в текущем году устанавливать не станут.

Согласно рекомендациям Министерства просвещения России, для старшеклассников девятых и одиннадцатых классов последние звонки пройдут в стране в очном формате с 18 по 20 мая 2023 года. Собственный источник редакции «КП»–Тюмень» сообщил, что в регионе ориентировочно последний звонок запланирован на 16-17 мая.

– Детям в школах сказали ориентироваться на 16-17 мая 2023 года. Пока окончательная дата последних звонков в Тюменской области не определена. Утаивают информацию от школьников и родителей, которые уже начали готовиться к торжественному мероприятию, – уточнил инсайдер редакции.

Напомним, в Тюмени администрация опубликовала документ, в рамках которого продажи алкоголя запрещены вблизи общественных мест, где проходят массовые мероприятия,19 мая 2023 года

На набережной в Тюмени состоится и школьный вальс. Однако с датой этого события пока тоже не определились. Выпускной в регионе пройдет после 20 июня, когда состоится последний итоговый экзамен по информатике для 11-х классов.