Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 9:46

В Тюмени продают дом купца Ядрышникова конца XIX века за 55 миллионов рублей

Площадь объекта достигает 1,7 тысячи квадратных метров
Серафима Краснова
Площадь объекта достигает 1,7 тысяч квадратных метров.

Площадь объекта достигает 1,7 тысяч квадратных метров.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени продают дом купцов Ядрышниковых за 55 миллионов рублей. Соответствующая документация была размещена на портале «Госзакупки». 120-летний особняк расположен на улице Челюскинцев, 8.

Некоторое время он стоит пустым. Площадь объекта достигает 1,7 тысячи квадратных метров. Сейчас дом находится в собственности Тюменской области, но его хотят передать в частные владения.

Напомним, в Тюмени продали старинный особняк Панкратьева за 52 миллиона рублей. Построенный в начале ХХ века в неоренессансной стилистике по заказу Николая Панкратьева особняк был продан с аукциона департаментом имущественных отношений Тюменской области.