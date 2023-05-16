В Тюмени продают дом купца Ядрышникова конца XIX века за 55 миллионов рублей

Площадь объекта достигает 1,7 тысяч квадратных метров. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени продают дом купцов Ядрышниковых за 55 миллионов рублей. Соответствующая документация была размещена на портале «Госзакупки». 120-летний особняк расположен на улице Челюскинцев, 8.

Некоторое время он стоит пустым. Площадь объекта достигает 1,7 тысячи квадратных метров. Сейчас дом находится в собственности Тюменской области, но его хотят передать в частные владения.

Напомним, в Тюмени продали старинный особняк Панкратьева за 52 миллиона рублей. Построенный в начале ХХ века в неоренессансной стилистике по заказу Николая Панкратьева особняк был продан с аукциона департаментом имущественных отношений Тюменской области.