В Тюмени продали старинный особняк Панкратьева за 52 млн рублей

Фото: Ирина Шаврина / 2Gis

Построенный в начале ХХ века в неоренессансной стилистике по заказу Николая Панкратьева особняк был продан с аукциона департаментом имущественных отношений Тюменской области. Единственным участником торгов и победителем стала предпринимательница Светлана Степанова. Она предложила за историческое здание 52,5 млн рублей при стартовой цене в 22,3 млн.

Светлана Степанова занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Площадь дома Панкратьева – 552 квадратных метра. Он находится в плотно застроенном центре, на улице Республики, 29.

По условиям аукциона новой владелице предстоит отремонтировать здание. Использовать его можно под магазин, как это было и до революции, когда на первом этаже была торговая точка, а на втором жил сам Николай Панкратьев.

Торговали тут и в годы НЭПа, а позже располагался музей изобразительных искусств, обувной магазин, художественный салон и комитет по охране памятников.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в областной столице за копейки продают старинные здания.