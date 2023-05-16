Форум «Семья»: традиции, которые нас объединяют

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

14 мая в Тюмени состоялось городское событие областного масштаба. Форум «Семья» собрал на образовательных и интерактивных площадках активных родителей, которые пришли в Тюменский технопарк со своими детьми, чтобы провести выходной с пользой и удовольствием.

Областной форум «Семья» стал для Тюмени доброй традицией и мероприятием, которого многие ждут с нетерпением, предвкушая насыщенную образовательную программу и интересный семейный досуг. В этом году форум в пятый раз за свою историю прошел в очном формате.

- 15 мая 2016 года, в Международный день семьи, мы открыли наш первый форум «Семья». Количество участников, обратная связь, благодарные отклики показали нам, насколько востребованным у родительской аудитории оказался такой формат мероприятий, уникальный для нашего города. Форум «Семья» – это интерактивная и образовательная площадка, открытая для всех желающих отдохнуть с пользой. То место, куда можно прийти вместе с детьми, с бабушками и дедушками и где найдется интересное полезное занятие для каждого члена семьи, неважно взрослый он или еще маленький. За это время у нашей «Семьи» сложились и свои «семейные» ценности и традиции, которые сохраняются и укрепляются. И этот год не стал исключением: у нас получился очень уютный, по-настоящему добрый праздник, мы увидели много новых лиц и с радостью встретились с теми, кто участвует в наших мероприятиях уже очень давно! Ни одна из многочисленных площадок форума не пустовала, все гости нашли занятие по душе, и каждый уголок был заполнен детьми и родителями, наполнен счастливым смехом и радостными эмоциями! – поделилась впечатлениями руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья» Елена Кашкарова.

По традиции организаторы подготовили коммуникативные образовательные площадки: «Семья и государство», «Семейная психология», «Психология подростков», «Юридическая гостиная», в рамках которых состоялись открытые лекции на самые актуальные для родителей темы от приглашенных экспертов, в том числе столичных специалистов.

- «Семья» – это всегда возможность узнать для себя что-то новое, получить полезную информацию из первых рук. Спикерами нашего форума выступают эксперты из разных сфер жизни, которые с радостью делятся своими знаниями и практическим опытом по важным для родителей вопросам. Когда мы обладаем нужными знаниями, уровень родительской тревожности становится намного ниже, а степень уверенности в завтрашнем дне, наоборот, возрастает. Это подтверждают и постоянные участники, которые приходят на форум из года в год и благодарят наших спикеров за доступную информацию, ответы на актуальные вопросы и возможность тем самым улучшить атмосферу в семье и отношения с детьми, – рассказывает организатор форума Елена Кашкарова.

Каждый год большой популярностью у участников «Семьи» пользуется блок индивидуальных консультаций. Это возможность в удобное время, не отпрашиваясь с работы и не задерживаясь после рабочего дня, лично задать профильным специалистам актуальные для семьи вопросы, касающиеся мер государственной поддержки, юридических аспектов семейной жизни, психологии семьи и подростков, условий предоставления социально-реабилитационных услуг детям с ОВЗ, принципов организации дошкольного и школьного образования.

Форум «Семья» идет в ногу со временем: организаторы держат руку на пульсе общественных событий и тенденций, изучают актуальные родительские запросы и с каждым годом расширяют спектр лекций и консультаций, доступных для участников мероприятия.

В числе тем, которые обсуждались в 2023 году: единое пособие, материнский (семейный) капитал, социальный контракт, ошибки оформления совместного имущества и кредитов, алименты, определение места жительства детей и раздел совместно нажитого имущества, вопросы оформления наследства, налогообложение и сделки с ним, имущественные и налоговые вычеты и др.

Самыми посещаемыми стали образовательные секции, посвященные семейной и подростковой психологии, в рамках которых эксперты подняли такие актуальные вопросы, как детская злость и способы ее преодоления, интересы и увлечения ребенка и их непостоянство, профориентация, подростковый селфхарм и методы его предотвращения. Участники открытых лекций обсудили с опытными практикующими психологами, стоит ли стремиться к идеальному материнству, как чувствовать себя хорошим родителем и позволить себе быть счастливым, чем помочь своему ребенку в непростой экзаменационный период, сохранив его психику, здоровье и хорошие отношения с ним.

- Мы каждый год стараемся следовать за расширением интересов и потребностей своей аудитории, а это в первую очередь родители и дети. Если раньше участниками нашего форума чаще становились семьи с маленькими детьми, то теперь образовательными секциями, выступлениями психологов и других профильных специалистов активно интересуются и родители подростков. По этой причине в этом году мы вынесли тему психологии подростков в рамки отдельной образовательной площадки, пригласили в качестве консультанта не только психолога и нейропсихолога, но и профориентолога, чьи знания и опыт оказались очень полезными как для родителей, так и для юных участников мероприятия, – отмечает Елена Кашкарова.

На форуме «Семья» в 2023 году, помимо образовательных секций и индивидуальных консультаций, были представлены развлекательные площадки: мастер-классы для детей и взрослых, игровые и интерактивные зоны. Гостей мероприятия ожидала яркая зрелищная шоу-программа, море шариков, призов и подарков. Все желающие смогли воспользоваться услугами профессиональных фотографов, которые вели репортажную съемку в течение всего форума, а также фотографировали всех, кто хотел сделать кадр на память в стилизованной фотозоне «Дерево желаний».

- Мы очень рады, что ограничения на проведение массовых городских мероприятий сняты, и у нас наконец-то снова появилась возможность встретиться с нашими гостями лично уже на пятом областном форуме «Семья»! Спасибо всем, кто к нам сегодня присоединился и провел в нашей компании воскресный выходной. У нас получился замечательный семейный праздник в лучших традициях нашей большой и дружной «Семьи», – подытожила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья».

Напоминаем, что все фотографии с форума будут в ближайшее время выложены в открытом доступе в группе семейного проекта «Создавая будущее».

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21 канал кабельного телевидения).