В майские праздники спрос на поездки за границу вырос на 20%

Фото: ПАО «МТС».
Россияне чаще выбирали дальнее зарубежье, в то время как спрос на поездки в страны ближнего зарубежья показал стандартный прирост. Об этом сообщили эксперты МТС Travel.
Аналитики проанализировали поездки за границу в период длинных майских выходных. За время праздников желающих посетить заграницу стало в разы больше. Так, турпоток в страны дальнего зарубежья увеличился на 20%.
Самыми популярными странами у россиян стали Белоруссия, Турция и Казахстан, еще в прошлом году занимавший вторую строчку рейтинга. В 2022-м на третьем месте была Абхазия, спустившаяся в этот раз на четвертое. Пятерку замыкают ОАЭ.
Куда выезжали россияне на длинные майские выходные, доли от всех абонентов, путешествующих за рубеж:
– Белоруссия – 27%;
– Турция – 17%;
– Казахстан – 12%;
– Абхазия – 6%;
– ОАЭ – 6%;
– Армения – 4%;
– Грузия – 4%;
– Узбекистан – 3%;
– Египет – 3%;
– Китай – 2%.
Значительный прирост продемонстрировали страны Азии. Здесь лидирует Таиланд, который посетило в 50 раз больше наших соотечественников, чем в прошлом году. Резкий рост популярности связан с открытием прямых рейсов и ослаблением ковидных ограничений. На втором месте по приросту количества российских туристов Индия: ее посетило в шесть раз больше россиян. На третьем месте Китай с приростом туристов в четыре раза.
Среди наиболее популярных направлений лидируют по числу путешественников из России ОАЭ и Турции: число туристов в них увеличилось в 2,5 и 2,2 раза соответственно.