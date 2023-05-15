В майские праздники спрос на поездки за границу вырос на 20%

Фото: ПАО «МТС».

Россияне чаще выбирали дальнее зарубежье, в то время как спрос на поездки в страны ближнего зарубежья показал стандартный прирост. Об этом сообщили эксперты МТС Travel.

Аналитики проанализировали поездки за границу в период длинных майских выходных. За время праздников желающих посетить заграницу стало в разы больше. Так, турпоток в страны дальнего зарубежья увеличился на 20%.

Самыми популярными странами у россиян стали Белоруссия, Турция и Казахстан, еще в прошлом году занимавший вторую строчку рейтинга. В 2022-м на третьем месте была Абхазия, спустившаяся в этот раз на четвертое. Пятерку замыкают ОАЭ.

Куда выезжали россияне на длинные майские выходные, доли от всех абонентов, путешествующих за рубеж:

– Белоруссия – 27%;

– Турция – 17%;

– Казахстан – 12%;

– Абхазия – 6%;

– ОАЭ – 6%;

– Армения – 4%;

– Грузия – 4%;

– Узбекистан – 3%;

– Египет – 3%;

– Китай – 2%.

Значительный прирост продемонстрировали страны Азии. Здесь лидирует Таиланд, который посетило в 50 раз больше наших соотечественников, чем в прошлом году. Резкий рост популярности связан с открытием прямых рейсов и ослаблением ковидных ограничений. На втором месте по приросту количества российских туристов Индия: ее посетило в шесть раз больше россиян. На третьем месте Китай с приростом туристов в четыре раза.

Среди наиболее популярных направлений лидируют по числу путешественников из России ОАЭ и Турции: число туристов в них увеличилось в 2,5 и 2,2 раза соответственно.