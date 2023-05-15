В Тюмени волонтеры и полиция с 7 мая не могут найти пенсионера Сергея Пырякова

Фото: группа поискового отряда «Белая сова» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюмени почти неделю ищут пенсионера, который вышел из дома и пропал. Ориентировка на пожилого мужчину появилась в группе поискового отряда «Белая сова» в социальной сети «ВКонтакте». Сергей Пыряков 7 мая вышел из дома на улице Бабарынка в Тюмени, и до настоящего времени его местоположение не установлено, рассказывают волонтеры.

Тюменский пенсионер худощавого телосложения, у него короткие седые волосы, а рост достигает 185 сантиметров. Близкие и родные Сергея Пырякова не знают, в какую одежду он был одет на момент исчезновения.

Напомним, из водоема в Тюменской области вблизи города Ишим водолазы вытащили тело молодой девушки.