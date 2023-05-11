Поисковые работы сотрудники ТОСЭР производили по запросу МВД.

Из водоема в Тюменской области водолазы вытащили тело молодой девушки. Поисковые работы сотрудники ТОСЭР проводили по запросу МВД. В пресс-службе ведомства журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали подробности поисковых мероприятий и место обнаружения трупа.

– Вчера спасатели поисково-спасательного отряда проводили поисковые мероприятия на реке Ишим. Согласно запросу МВД Ишимский, спасатели проводили поиски пропавшей без вести девушки 1995 года рождения, которая ушла из дома в неизвестном направлении еще 28 апреля 2023 года. При патрулировании акватории реки Ишим специалисты нашли тело в реке и передали сотрудникам полиции, – сообщили в пресс-службе ТОСЭР Тюменской области.

Добавим, что одновременно с информацией об обнаружении тела человека в социальных сетях появились сведения, что поиски 27-летней Валентины Толстовой окончены, она мертва, пишут волонтеры поисково-спасательной службы «ЛизаАлерт». Однако правоохранительные органы всё еще проводят мероприятия по установлению личности найденного трупа.

Официальная информация от Следственного комитета Тюменской области ожидается.