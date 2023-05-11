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НовостиПроисшествия11 мая 2023 8:40

Из водоема в Тюменской области водолазы вытащили тело молодой девушки

Поисковые работы сотрудники ТОСЭР производили по запросу МВД
Виктория Гаврик
Поисковые работы сотрудники ТОСЭР производили по запросу МВД.

Поисковые работы сотрудники ТОСЭР производили по запросу МВД.

Из водоема в Тюменской области водолазы вытащили тело молодой девушки. Поисковые работы сотрудники ТОСЭР проводили по запросу МВД. В пресс-службе ведомства журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали подробности поисковых мероприятий и место обнаружения трупа.

– Вчера спасатели поисково-спасательного отряда проводили поисковые мероприятия на реке Ишим. Согласно запросу МВД Ишимский, спасатели проводили поиски пропавшей без вести девушки 1995 года рождения, которая ушла из дома в неизвестном направлении еще 28 апреля 2023 года. При патрулировании акватории реки Ишим специалисты нашли тело в реке и передали сотрудникам полиции, – сообщили в пресс-службе ТОСЭР Тюменской области.

Добавим, что одновременно с информацией об обнаружении тела человека в социальных сетях появились сведения, что поиски 27-летней Валентины Толстовой окончены, она мертва, пишут волонтеры поисково-спасательной службы «ЛизаАлерт». Однако правоохранительные органы всё еще проводят мероприятия по установлению личности найденного трупа.

Официальная информация от Следственного комитета Тюменской области ожидается.