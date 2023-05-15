Фермеры в Тюменской области начали собирать первый урожай клубники

Тюменскую клубнику жители могут ожидать на прилавках уже к 20 мая. Фото: Виктория Гаврик

Старт ягодного сезона в Тюменской области в 2023 году наступил раньше обычного. Из-за теплой погоды полноценная посевная кампания стартовала на несколько недель раньше, поэтому и на прилавки клубника попадет уже к концу текущей недели, отмечают местные фермеры.

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» предпринимательница Анастасия Абрамова, период цветения растений прошел благополучно, но из-за короткой весны ускорились сельскохозяйственные работы: они начались еще несколько недель назад.

– Тюменскую клубнику жители могут ожидать на прилавках уже к 20 мая. Речь, конечно, идет о ягодах, выращенных в теплицах, но местных. Погода в этом году хорошая, поэтому мы рассчитываем на достойный урожай. Ягоды плотные, их легко транспортировать. Они лучше импортных, очень вкусные и ароматные, к тому же долго хранятся, – рассказала тюменский фермер.

Напомним, что дачники начали открывать клубнику уже в мае. Садоводы ожидали, что первые ягоды придут в Тюменскую область только к 6 июня.

Стоит отметить, что у разных сортов клубники разные сроки созревания, есть совсем ранние, их обычно ждут уже к концу мая, но в 2023 году урожай начали собирать на неделю-полторы раньше.