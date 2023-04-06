«Аномальное лето»: клубника в Тюменской области в 2023 году поспеет к 20 июня

На улицах города жители заметили торговцев клубники. Фото: Виктория Гаврик

Клубнику (так чаще всего называют садовую землянику) обычно сажают весной или осенью. У каждого времени есть свои преимущества. Весенние посадки дают возможность растению лучше прижиться, а осенние позволяют получить ягоды уже в следующем сезоне.

Ранняя весна пришла в Тюменскую область в 2023 году. На улицах города жители заметили торговцев клубникой. Однако тюменцам продают еще не местные ягоды, а привозные. Когда ждать клубнику в 2023 году, рассказала опытный дачник Татьяна Крутикова журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень».

– Из-за теплой весны и жаркого лета клубника в Тюменской области может начаться раньше. В мае мы открываем клубнику, кто-то в конце апреля, кто-то в начале мая, если она была укрыта. Начинаем ее в первую очередь обрабатывать от листвы и отмерзших побегов. Дачники чистят клубнику, подкармливают ее. В 20-х числах июня, если погода хорошая, некоторые садоводы, которые укрывали растения, рано собирают урожай. Вообще, клубника в июле месяце поспевает у всех. Однако у разных сортов разные сроки созревания. До 6 –10 июля клубника в Тюменскую область придет. Некоторые сорта клубники могут идти всё лето, вплоть до заморозков, они называются ремонтантные сорта, – отметила садовод в разговоре с корреспондентом.

По словам дачницы, клубника, которую продают уже сейчас на улицах Тюмени, – это импортная, привозная ягода. Ее привезли из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Закавказья или других дружественных стран.

Обычно по осени опытные садоводы, чтобы клубника не вымерзла, засыпают растения перегноем, уточнила Татьяна. Так делают, чтобы корневая система клубники не промерзла и испарений не было. После каждого полива рекомендуется присыпать клубнику свежей землей сухой или перегноем, чтобы удержать влагу.

– Когда начинается весна, клубнику необходимо хорошо заливать, чтобы корневая система отошла от зимы, и поддерживать в течение всего цветения. Поливать необходимо под корень, а не на листья. Рекомендуется подкармливать растения различными витаминами – калием или другими ферментами. Всё зависит от погоды. Если погода дождливая, а ягоды идут, стоит оберегать клубнику от обильных осадков, поскольку начинают развиваться бактериальные заболевания. Клубника – это очень хлопотное хозяйство, – рассказала опытный садовод Татьяна Крутикова.

Отметим, что сейчас на улицах в Тюмени продают привозную клубнику массой 700 граммов за 500 рублей. В некоторых местах дешевле – от 400 до 450 рублей за полкилограмма.