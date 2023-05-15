В Тюмени на Локомотивной улице с 1 июня 2023 года введут одностороннее движение

Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте администрации города. Фото: Татьяна Коркина

Одностороннее движение транспорта введут по улице Локомотивной, от Новоселов до улицы Восстания. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте администрации города. С 1 июня на Локомотивной изменят схему транспортного движения.

– С 1 июня 2023 года на улице Локомотивной будет изменена схема организации дорожного движения путем введения одностороннего движения на участке от улицы Новоселов до улицы Восстания, – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в Тюмени со 2 июня из-за ремонта трубопровода на Холодильной перекроют два участка дороги.