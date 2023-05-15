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НовостиОбщество15 мая 2023 9:04

В Тюмени на Локомотивной улице с 1 июня 2023 года введут одностороннее движение

Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте администрации
Серафима Краснова
Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте администрации города.

Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте администрации города.

Фото: Татьяна Коркина

Одностороннее движение транспорта введут по улице Локомотивной, от Новоселов до улицы Восстания. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте администрации города. С 1 июня на Локомотивной изменят схему транспортного движения.

– С 1 июня 2023 года на улице Локомотивной будет изменена схема организации дорожного движения путем введения одностороннего движения на участке от улицы Новоселов до улицы Восстания, – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в Тюмени со 2 июня из-за ремонта трубопровода на Холодильной перекроют два участка дороги.