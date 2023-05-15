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НовостиОбщество15 мая 2023 8:51

В Тюмени со 2 июня из-за ремонта трубопровода на Холодильной перекроют два участка дороги

Со 2 по 5 июня 2023 года перекроют улицу Котовского в районе перекрестка с Холодильной
Серафима Краснова
Со 2 по 5 июня 2023 года перекроют улицу Котовского в районе перекрестка с Холодильной.

Со 2 по 5 июня 2023 года перекроют улицу Котовского в районе перекрестка с Холодильной.

Фото: Татьяна Коркина

Два дорожных участка перекроют в Тюмени из-за реконструкции трубопровода. В частности, движение транспорта ограничат по улице Холодильной, рассказали в городской администрации.

По данным мэрии, со 2 по 5 июня 2023 года перекроют улицу Котовского в районе перекрестка с Холодильной. Также с 9 июня ограничат движение транспорта по Республики, на пересечении с улицей Холодильной, в сторону Мельникайте.

Тюменских автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут перед выходом из дома.