Международный день семьи отмечают в Тюмени и области 8 июля. Фото: Архив "КП"

В Тюмени за четыре месяца 2023 года заключили брак 1437 пар, в апреле решили создать новую ячейку общество 427 тюменцев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Международный день семьи отмечают в Тюмени и области 8 июля.

– Каждый из нас является частью семьи, и каждый может внести свой вклад в её благополучие. Но самое главное, что мы можем сделать для наших семей, это просто быть рядом. Проводить время вместе, гулять по городу, учиться новому и развиваться вместе, – рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, что смертность в Тюменской области на 150 человек превысила рождаемость. В январе 2023 года в регионе ушли из жизни 1 646 человек.