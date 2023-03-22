Смертность в Тюменской области на 150 человек превысила рождаемость

Смертность в регионе снизилась на 3,7%. Фото: Виктория Гаврик

Тюменьстат представил данные по количеству умерших в регионе. Так, в январе 2023 года в Тюменской области ушли из жизни 1 646 человек. Согласно данным статистиков, смертность в регионе снизилась на 3,7%. При расчете на 1 000 населения число умерших сократилось с 9,4% до 9%.

Кроме того, в Тюменской области появились на свет 1 496 малышей. Таким образом, в регионе смертность превышает рождаемость почти на 150 человек.

– Уровень рождаемости в Тюменской области увеличился с 10,9% до 11% в расчете на 1 000 населения, – говорится в сообщении пресс-службы Тюменьстата.

Естественный прирост населения в Тюменской области увеличился на 67,8%, с учетом данных Югры и Ямала. В январе текущего года в регионе брак зарегистрировали 510 пар. Интересно, что количество разводов по-прежнему превышает количество регистраций: 510 браков против 597 разводов.

Добавим, в Тюменской области люди стали чаще отношения разрушать, чем строить. Коэффициент разводимости в январе 2023 года составляет 4,4%, а в предыдущем году – 3,5%.