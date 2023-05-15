В Тюменской области число пострадавших от укусов клещей за неделю выросло почти до 4 тысяч

Активность клещей в регионе не желает снижаться. Фото: Татьяна Коркина

Клещи продолжают нападать на жителей Тюменской области. За минувшую неделю с укусами опасных насекомых обратились в медицинские учреждения 1117 тюменцев. Такие цифры озвучили журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

– На 15.05.2023 года в медицинских организациях региона зарегистрировано 1117 обращений граждан по поводу присасывания клещей, среди пострадавших есть дети до 14 лет. С начала сезона, с 16 марта 2023 года, случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Всего за два с половиной месяца от насекомых пострадали 3920 человек, – пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Стоит отметить, что активность клещей в регионе не желает снижаться. За месяц число покусанных жителей выросло почти в четыре раза. В середине апреля 2023 года от опасных насекомых пострадали 365 человек. Первый случай присасывания клещей в Тюменской области зарегистрирован 16 марта.

Напомним, что тюменские ученые выявили новые виды клещей, способных вызывать чуму и лихорадку. Специалисты отмечают, что опасные паразиты широко распространены в регионах Сибири и Монголии.