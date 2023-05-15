Названа дата первого этапа массового и двухнедельного отключения горячей воды в Тюмени – с 15 мая

Всего под отключения попадут больше 100 объектов. Фото: Архив "КП"

У тюменцев отключат коммунальную услугу, поскольку грядут профилактические выключения горячего водоснабжения из-за опрессовки труб в период весенне-летнего сезона. Первыми без воды останутся с 15 мая жители КПД, Зареки и Лесобазы. Уже сегодня прекратится подача воды для потребителей нескольких ТЭЦ.

Согласно данным УСТЭК, горячая вода пропадет с 15 по 28 мая 2023 года в многоквартирных домах на улицах Промышленная, Мельникайте, Новгородская, Елизарова, Котельщиков, Гилевская Роща, в Заречном проезде и многих других.

Всего под отключения попадут больше 100 объектов, как гласит список компании, с которым можно ознакомиться здесь.

Следующими на очереди станут тюменцы из Восточного округа. С 29 мая по 9 июня 2023 года коммунальную услугу отключат потребителям, проживающим на улицах 30 лет Победы, Пермякова и Московский Тракт.