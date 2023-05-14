В Тюмень прибыли вынужденные переселенцы из Херсонской области

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС ТО

В Тюмень прибыли 5 вынужденных переселенцев из Херсонской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал информационного центра правительства Тюменской области.

На вокзале прибывших в Тюмень переселенцев встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и представители регионального Департамента социального развития. Их разместили в пункте временного размещения в Тюмени. Всем окажут необходимую медицинскую, психологическую, юридическую помощь, а также индивидуальное сопровождение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ханты-Мансийске на встрече партии «Единая Россия» губернатор Александр Моор затронул тему качества жизни людей.