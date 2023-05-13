В Ханты-Мансийске на встрече партии «Единая Россия» губернатор Александр Моор затронул тему качества жизни людей

Фото: Александр Моор / Telegram-канал.

В Ханты-Мансийске на встрече участников предварительного голосования «Единой России» губернатор Тюменской области Александр Моор затронул тему качества жизни людей как главного интегрального показателя. По его словам, он складывается из большого объема работы, проводимой на территории каждого из трех регионов, в части привлечения инвестиций, развития экономики, создания комфортной городской среды, развития образования, здравоохранения.

– Это все в совокупности делает жизнь людей более комфортной. Ведь человека делает счастливым возможность создать семью, вырастить детей. Население Тюменской области за последние пять лет выросло на 100 тысяч человек. Также увеличилось количество многодетных, и сегодня у нас насчитывается почти 32,5 тысячи таких семей. Экономика выросла на 79%, – рассказал глава региона.

Кроме того, партийцев интересовал вопрос повышения транспортной доступности между Югрой, Ямалом и Тюменской, реализация проектов, реализуемых в этом направлении.

Другой участник встречи – куратор проекта «Чистая страна» Владимир Пушкарев - в своем выступлении затронул тему экологии.

– Решением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым 2022 год был объявлен Годом экологии. В регионе с начала прошлого года проведено свыше 800 экологических акций. В них приняли участие более 90 тысяч человек. Было ликвидировано 70 крупных свалок. Ямальцы посадили 36 тысяч деревьев, расчистили берега 35 водных объектов общей протяженностью почти 60 километров, – рассказал народный избранник.