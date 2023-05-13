На экс-налоговика заведено уголовное дело. Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ФСБ в Тюмени арестовали бывшего налоговика при получении взятки. Правоохранительные органы задержали подозреваемого с поличным при получении крупной сумму денежных средств от одного из бизнесменов. Ранее тюменец работал на должности руководителя отдела выездных налоговых проверок юрлиц.

На экс-налоговика заведено уголовное дело по статье УК России «Мошенничество». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, пишет «Тюменская линия» с ссылкой на пресс-службу ФСБ по Тюменской области.

Напомним, на директора тюменского центра занятости Оксану Астафьеву завели уголовное дело. С мая 2022 года, по указанию Астафьевой, заместителям директора и главному бухгалтеру центра были перечислены премии за выполнение важных заданий на 1,167 миллиона рублей.