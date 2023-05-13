Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2023 11:23

Самолет из Тюмени в Новосибирск совершил аварийное снижение

Посадка в Новосибирске прошла благополучно в 12:30
Серафима Краснова
Посадка в Новосибирске прошла благополучно в 12:30.

Посадка в Новосибирске прошла благополучно в 12:30.

Фото: Татьяна Коркина

Самолет из Тюмени в Новосибирск совершил аварийное снижение. Накануне, 12 мая, экипаж при снижении рейса SBI-5344 в аэропорту Толмачево с эшелона 150 запросил аварийное снижение до эшелона 070. Персоналу самолета потребовались кислородные маски.

Посадка в Новосибирске прошла благополучно в 12:30. Полет совершала авиакомпания «Сибирь».

— 12.05.2023 12.13 (мск) зона ответственности Новосибирского РЦ ЕС ОрВД. Экипаж при снижении в аэропорту Толмачево (Новосибирск) с эшелона 150 запросил аварийное снижение до эшелона 070. Экипаж работал в кислородных масках. В 12.30 посадка в аэропорту Толмачево благополучно, — рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Напомним, самолет из Москвы в Тюмень отстранили от полетов из-за поломки антенны.