Посадка в Новосибирске прошла благополучно в 12:30. Фото: Татьяна Коркина

Самолет из Тюмени в Новосибирск совершил аварийное снижение. Накануне, 12 мая, экипаж при снижении рейса SBI-5344 в аэропорту Толмачево с эшелона 150 запросил аварийное снижение до эшелона 070. Персоналу самолета потребовались кислородные маски.

Посадка в Новосибирске прошла благополучно в 12:30. Полет совершала авиакомпания «Сибирь».

— 12.05.2023 12.13 (мск) зона ответственности Новосибирского РЦ ЕС ОрВД. Экипаж при снижении в аэропорту Толмачево (Новосибирск) с эшелона 150 запросил аварийное снижение до эшелона 070. Экипаж работал в кислородных масках. В 12.30 посадка в аэропорту Толмачево благополучно, — рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Напомним, самолет из Москвы в Тюмень отстранили от полетов из-за поломки антенны.