Самолет из Москвы в Тюмень отстранили от полетов из-за поломки антенны

Воздушное судно RRJ-95 осуществляло полет из аэропорта Шереметьево до Рощина. Фото: Татьяна Коркина

В Москве один из сотрудников повредил самолет, который готовился к выполнению рейса в Тюмень. Инцидент произошел в четверг, 11 мая. Рейс выполняла авиакомпания «Россия», сообщили в Telegram-канале «Авиаинцидент». У самолета произошло повреждение корпуса антенны.

—11.05.2023 13.21 (мск) аэропорт Москва (Шереметьево). При подготовке ВС к рейсу, в процессе наземного обслуживания, работником ООО «Шереметьево Хэндлинг», при перемещении под фюзеляжем ВС был поврежден корпус антенны системы определения дальности ВС (DME 1). Требуется замена антенны DME 1. ВС отстранено от полетов на время проведения работ, — уточняют в социальных сетях.

Воздушное судно RRJ-95 осуществляло полет из аэропорта Шереметьево до Рощина.