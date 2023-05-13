На областном форуме «Семья» родителей научат конструировать будущее

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Быть родителем непросто, а быть родителем подростка непросто вдвойне. Зная об этом, организаторы областного форума «Семья» традиционно уделяют особое внимание психологическим аспектам общения с детьми, вступившими в пору переходного возраста. Не станет исключением и пятый областной форум «Семья», который пройдет 14 мая в Тюменском технопарке, куда приглашают родителей и детей всех возрастов, в том числе и самих подростков.

Порой кажется, что подростки делают все возможное, чтобы настроить родителей против себя, но на самом деле, по словам психологов, именно в переходном возрасте ребенок нуждается в поддержке и безусловном принятии значимых для него взрослых больше всего. О том, как поддержать своего подростка в непростой для него период, расскажут на форуме «Семья».

- Мы каждый год стараемся расширить интересы и потребности своей аудитории, а это в первую очередь родители и дети. Если раньше участниками нашего форума чаще становились семьи с маленькими детьми, то теперь образовательными секциями, выступлениями психологов и других профильных специалистов активно интересуются и родители подростков. Кроме того, стоит учитывать и тот факт, что с 2016 года – когда мы организовывали и проводили форум впервые – в семьях, которые принимают в нашем ежегодном мероприятии постоянное участие, дети успели заметно подрасти, а кто-то и стать подростком. Поэтому лекции и консультации экспертов востребованы не только среди родителей, но и у представителей молодежи, которые на форуме смогут лично пообщаться с психологом, нейропсихологом. В этом году в работе форума в качестве консультанта впервые примет участие профориентолог, – рассказывает руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья» Елена Кашкарова.

Спикерами образовательной площадки «Психология подростков» форума «Семья» станут практикующие семейные, детские и подростковые психологи, которые выступят перед аудиторией на следующие темы:

– «Профориентация как конструктор»: как родителю поддержать и сориентировать подростка на пути выбора профессионального направления своими силами? Поговорим о конструировании будущего. Спикер – Кулаков Иван, детский психолог, тренер, тьютор (г. Санкт-Петербург).

– «Селфхарм»: по статистике, селфхарм бывает у 20% подростков в возрасте от 11 до 17 лет, у девочек самоповреждения наблюдаются чаще, чем у мальчиков. На встрече разберемся, что это такое, почему случается, как родители могут помочь своим детям и как реагировать на селфхарм не нужно. Спикер – Карпов Никита, подростковый психолог (г. Санкт-Петербург).

– «Экзамены. Как сохранить здоровье и отношения?»: как родителям понять, чем именно помочь своему ребенку и как это сделать, чтобы не навредить отношениям с детьми. Насколько важен режим для здоровья ребенка? На что стоит обращать внимание, чтобы не допустить ухудшения здоровья? Как сохраниться родителю, когда тревога захлестывает? И главный вопрос: как предвосхитить негативные последствия экзаменационного периода? Ответы на эти и многие другие актуальные запросы родителей найдем в ходе предстоящей встречи с психологом. Спикер – Максимова Татьяна, семейный системный терапевт.

– «Подростки-2023. Нашествие центениалов»: как внешние обстоятельства формируют психологические травмы поколений и системные конфликты. Особенностью подростков современности можно назвать нарциссизм, разгоняемый картинками красивой жизни из соцсетей, который приводит к фокусу на внешности, брендомании, расстройствам пищевого поведения. Чем в этот период подросткам могут помочь родители, узнаем в разговоре с экспертом. Спикер – Баймуратова Наталья, психолог, семейный системный терапевт, гештальт-терапевт.

- Мы очень рады, что ограничения на проведение массовых городских мероприятий сняты, и у нас наконец-то снова появилась возможность встретиться лично уже на пятом областном форуме «Семья»! Приглашаем на встречу участников всех возрастов: родителей, подростков, малышей, представителей старших поколений и обращаем внимание всех, кто интересуется лекциями наших экспертов, что онлайн-трансляции мероприятия в этом году не будет. Это значит, что если вы хотите услышать выступления спикеров и собираетесь задать им вопросы, планируете получить индивидуальные консультации профильных специалистов, то сделать это можно только вживую, придя в Технопарк 14 мая. Мы начинаем работу в 10 часов. Изучайте подробную программу, регистрируйтесь и приходите всей семьей! – подчеркнула организатор форума «Семья», руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова.

Форум «Семья» пройдет 14 мая с 10:00 до 15:00 в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Вход свободный.

Ознакомиться с программой образовательных площадок и временем работы секций форума можно на сайте для тюменских родителей «Детки!».

Подробная информация о консультантах форума «Семья» здесь.

Предварительная регистрация на форум онлайн.

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21 канал кабельного телевидения).