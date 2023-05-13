Как выбрать растительное масло с максимальной пользой для здоровья?

Тюменские ученые рассказали, как правильно выбирать растительное масло. Фото: Виктория Гаврик

Ученые из Агротехнологического института ГАУ Северного Зауралья рассказали, на что обратить внимание при покупке растительного масла, как можно определить его качество в домашних условиях и правильно использовать в блюдах.

Масло – это полезный продукт, который продается во всех торговых магазинах. На полках в Тюмени присутствуют рафинированное и нерафинированное масло. Первое подвергается специальное очистке. Второе – более болезное. Эксперты советуют поставить нерафинированное масло в холодильник, когда окажетесь дома. Если оно станет мутным, значит продукт отличного качества и не разбавлен.

Кроме того, можно обмакнуть в масло кусок хлеба. Если при дегустации вы не почувствует неприятного вкуса, то это хорошее масло. Также специалисты рекомендуют читать этикетку: «холодного отжима» или «вымороженное».

Добавим, специалисты посоветовали не нагревать подсолнечное масло, чтобы не получить ненужную порцию канцерогенов, пишет «АиФ-Тюмень».

Ученые из Агротехнологического института ГАУ Северного Зауралья рассказали, что при покупке растительного масла определить его качество почти невозможно, только в домашних условиях, поэтому дали несколько советов, как можно определить его достоинства дома и правильно использовать в блюдах.