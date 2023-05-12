Энергетики в Тюменском макрорегионе ведут работы по подготовке электросетевого хозяйства к пожароопасному сезону

Фото: Ксения Гуськова.

В Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО ведутся работы по подготовке электросетевого хозяйства к пожароопасному сезону. Комплексные мероприятия проводят сотрудники «Россети Тюмень». Выполнение организационных и технических работ позволит минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций из-за внешних возгораний и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей. В 2023 году на эти мероприятия компания выделит более 389 миллионов рублей.

В трех регионах в зоне риска возникновения лесных пожаров находятся 253 участка линий электропередачи и 124 подстанции. Работники компании проверили системы противопожарной защиты, средств предупреждения и тушения возгораний. С персоналом организованы дополнительные инструктажи и специальные тренировки по отработке оперативных действий в случае ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации в Тюменской области введен с 7 мая из-за ландшафтных возгораний. В свою очередь, «Россети Тюмень» усилили контроль за состоянием энергообъектов. Для снижения риска распространения низового огня выполнена опашка 65 подстанций и расчищено свыше 350 гектаров просек ЛЭП. Помимо этого, специалисты во взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС России и органами власти ведут круглосуточный мониторинг пожарной обстановки. В случае необходимости оказывается содействие в тушении возгораний в населенных пунктах.

Наготове по обеспечению электроснабжения потребителей в пожароопасный период в Тюменском макрорегионе находятся 193 бригады энергетиков, в составе которых 907 специалистов и 392 единицы техники. При необходимости будет задействовано 78 резервных источников питания суммарной мощностью более 11,8 МВт.