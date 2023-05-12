Тюменским семьям расскажут о юридических аспектах семейной жизни

Семья – это добровольный союз двух людей и важная ячейка общества. Фото: Татьяна Коркина

Каждая семья постепенно обрастает не только традициями, но и совместно нажитым имуществом, семейным бизнесом, кредитами и другими денежными обязательствами. Помочь разобраться в многообразии возникающих финансовых, налоговых и других не менее важных вопросов призвана «Юридическая гостиная» – образовательная площадка, которая будет открыта в рамках форума «Семья» для всех желающих повысить свою правовую грамотность.

Семья – это добровольный союз двух людей и важная ячейка общества, где каждый взрослый имеет свои права и обязанности, обязательства друг перед другом и перед социумом. Совместно нажитое имущество – это фундамент семьи и в то же время камень преткновения в том случае, когда супруги принимают решение о расторжении брака и разделе общего состояния.

– Наш форум – это прежде всего открытая образовательная площадка и мероприятие, где всегда есть возможность узнать что-то новое, почерпнуть полезную для себя информацию. Причем получить ее можно, что называется, из первых рук, от наших экспертов – профессионалов своего дела, в том числе от практикующих юристов, адвокатов, налоговых консультантов. Опыт проведения форума «Семья» показывает, что юридические аспекты семейной жизни волнуют очень многих, эта та сфера, где всегда возникает большое количество самых разнообразных вопросов, которые в рамках форума можно адресовать нашим спикерам, и получить на них исчерпывающие ответы. Кроме того, наши образовательные площадки – это возможность задать специалистам актуальные для семьи вопросы о юридических аспектах семейной жизни, бракоразводного процесса и раздела имущества, а также нюансах оформления и получения наследства, определения места жительства детей в рамках индивидуальной консультации, – подчеркнула руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья» Елена Кашкарова.

В этом году открытое городское мероприятие для родителей и детей пройдет 14 мая в Тюменском технопарке в очном формате.

В программе форума «Семья» запланированы выступления экспертов на следующие юридические темы, касающиеся семейного и финансового права.

– «Развод и всё, что за этим следует»: обсудим самые частые вопросы, возникающие в процессе расторжения брака: алименты, определение места жительства детей и раздел совместно нажитого имущества. Спикер и модератор секции «Юридическая гостиная» – Мария Поветкина, адвокат Адвокатской палаты ЯНАО, эксперт семейного, налогового и гражданского права, член Западно-Сибирской правовой палаты.

– «И в горе, и в радости»: расскажем об основных ошибках оформления совместного имущества и кредитов, а также правовых последствиях таких ошибок, также затронем актуальную для многих тему наследства. Спикер – Мария Шатохина, совладелец консалтинговой компании «ПРЭФИШ», генеральный директор союза «Западно-Сибирская правовая палата».

– «Отдаем и возвращаем»: на встрече поговорим о налогообложении имущества и сделок с ним, о порядке оформления и получения имущественных и налоговых вычетов. Спикер – Юлия Глячкова, основатель и исполнительный директор консалтинговой компании «Финанс Консалтинг», аттестованный налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов России.

Очный формат мероприятия, в котором форум «Семья пройдет в этом году, предполагает не только возможность задать спикерам дополнительные вопросы, но и лично пообщаться со специалистом – юристом в сфере семейного законодательства – в рамках индивидуальной консультации.

Напомним, что вход на мероприятие свободный, а участие в форуме «Семья», как и все консультации специалистов в рамках образовательных секций, бесплатные. Организаторы рекомендуют пройти предварительную регистрацию, чтобы знать, какое количество гостей планируется, и приготовить подарки и приятные сюрпризы.

Форум «Семья» пройдет 14 мая с 10:00 до 15:00 в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Вход свободный.

Ознакомиться с программой образовательных площадок и временем работы секций форума можно на сайте для тюменских родителей «Детки!».

Подробная информация о консультантах форума «Семья» здесь.

Предварительная регистрация на форум онлайн.

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21-й канал кабельного телевидения).