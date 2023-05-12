Водитель автомобиля LADA, попавший в ДТП со школьным автобусом на тюменской трассе, скончался

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Стали известны подробности аварии со школьным автобусом и автомобилем LADA, которая произошла на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень. В ДТП сначала пострадал водитель машины.

– Водитель автомобиля LADA, пострадавший утром в ДТП со школьным автобусом, скончался в больнице. Это житель Тугулыма 2003 года рождения, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области через четыре часа после трагедии.

Напомним, 62-летний водитель общественного транспорта не пропустил автомобилиста при развороте. На момент аварии в автобусе находились 24 ребенка, из них никто не пострадал.