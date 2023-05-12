На федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень в школьный автобус с детьми врезался автомобиль LADA

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

На федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень школьный автобус столкнулся с автомобилем LADA сегодня утром, 12 мая. По предварительной версии инспекторов ДПС, 62-летний водитель общественного транспорта, при развороте не пропустил автомобилиста. На момент происшествия в автобусе находились 24 ребенка, они все были пристегнуты ремнями безопасности.

Ребята не пострадали, уточняют в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

– Водитель LADA доставлен в больницу, его личность устанавливается. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Движение по федеральной автодороге не ограничено, – заявили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.