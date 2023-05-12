Госдолг Тюменской области к маю 2023 года вырос на 27%

Задолженность региона планомерно начала расти в октябре 2021 года. Фото: Татьяна Коркина

Госдолг Тюменской области на начало мая составляет 7,96 миллиарда рублей. Задолженность региона планомерно начала расти в октябре 2021 года. За апрель она выросла почти на треть. Так, на 1 апреля 2023 года государственный долг превысил 6,27 миллиарда рублей, а к маю он увеличился почти до 8 миллиардов, пишет «ФедералПресс».

Таким образом, прирост составил почти 27%. Государственный долг практически непрерывно растет с осени 2021 года. На тот момент он не превышал 1 миллиарда рублей.

Наиболее мощный скачок случился в середине 2022 года. Примечательно, что, например, на Ямале госдолг не превышает 1,02 миллиарда рублей, а в Югре – 8 миллиардов рублей.

Напомним, тюменский экономист Иван Вилков рассказывал, почему закредитованность бюджета региона выгодна для обычных граждан.