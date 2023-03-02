Тюменская область получит от «оборонного» банка кредит в 2,75 млрд рублей для покрытия дефицитной ямы бюджета

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Власти подвели итоги аукциона на поиск финансовой компании, которая дала бы в долг Тюменской области порядка 2,7 миллиарда рублей. Согласно опубликованной документации на официальном портале «Госзакупки», кредит региону предоставит ПАО «Промсвязьбанк», с которым правительство планирует заключить сразу три контракта.

«Деньги могут быть использованы в целях финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Тюменской области», – говорится в контракте.

Финансовая организация выдаст Тюменской области чуть меньше 200 миллионов рублей на первом этапе, которые регион потратит для покрытия дефицитной ямы в бюджете. Интересно, что этот банк специализируется на проведении операций по гособоронзаказам и крупным государственным контрактам.

Общая сумма, которую власти могут заплатить банку за предоставление кредитов, составляет чуть менее 200 миллионов рублей.

Корреспондент «КП»-Тюмень» обратилась за комментарием к экономисту Ивану Вилкову, который является доцентом кафедры «Экономики» в ТюмГУ.

– Правительство прибегает к кредитам, когда расходы превышают плановые доходы. Дефицит нужно чем-то покрывать, включая предыдущий год, тогда дефицит бюджета региона финансировался из запасов, которые были сделаны в более сытый период. В Тюменской области правительство своевременно сформировало подушку безопасности, которую потом использовало в более сложный период. Сейчас, как я думаю, эта подушка безопасности закончилась, поэтому в трехлетний проект бюджета Тюменской области были внесены заёмные средства, которые правительство возьмет у банков, – уточнил эксперт в беседе с журналистом.

Экономист Иван Вилков подчеркнул, что расплачиваться по кредитам правительство будет из доходов, налоговых поступлений, а 2,7 миллиарда рублей заёмных – это не такая большая сумма для бюджета региона. Даже 10 миллиардов – это не огромные цифры, в Тюменской области бюджет более 200 миллиардов и в целом кредитная нагрузка крайне низкая по сравнению с другими регионами.

– Сейчас кредитоваться и брать займы для правительственного бюджета – это не страшно. Я не вижу больших рисков, мы спокойно вернет эти долги с процентами. Это нормальная практика. Тюменская область крайне редко прибегала к заимствованию, в течение трех лет бюджет будет выплачивать заёмные средства банку, это существенно не повлияет на экономическую ситуацию в регионе. Это неприятная ситуация, но она никак не отразится на дальнейшем состоянии Тюменской области, – подчеркнул экономист из ТюмГУ.

Также специалист заявил, что кредитование региона выгодно в первую очередь обычным гражданам, ведь на эти средства Тюменская область сможет выполнить все обязательства, которые запланированы на 2023 год по социальным и общественным программам.

– Для обычных граждан кредит правительства, наоборот, будет плюсом, потому что у нас плановые доходы не покрывают расходы. Есть два пути решения: либо мы подбиваем расходы под доходы, либо прибегаем к заёмным средствам. Если мы расходы не сокращаем, значит, социальные программы и программы по развитию региона будут выполнены – инфраструктуры, дороги и другие. Будут пострены школы, садики или новые учреждения. Нужно говорить с осторожностью о заимствовании, когда заёмная часть оказывает сильную нагрузку на бюджет и превышает показатели. У нас регион очень консервативен в плане заимствования, такой способ закрытия дефицита в бюджете мы только начинаем использовать, – подытожил эксперт.

Итоги еще нескольких контрактов правительство подведет после 2 марта 2023 года. Для закрытия дефицитной ямы в бюджете властям необходимо еще 10,75 миллиарда рублей