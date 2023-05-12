Перевод подземной парковки в центре Тюмени на платный режим до 1 ноября 2023 года обойдется в 9,5 млн рублей

Монтаж оборудования будет выполнен до 1 ноября текущего года. Фото: Виктория Гаврик

Администрация Тюмени ищет подрядчика для монтажа необходимого оборудования под организацию платного парковочного пространства на месте подземного паркинга у драматического театра. Из бюджета на эти мероприятия выделено почти 9,5 миллиона рублей. Аукцион разметили на официальном портале «Госзакупки».

В документе указано, что монтаж оборудования пройдет на улице Республики, 129 и будет выполнен до 1 ноября текущего года. Подрядчик должен поставить три кассы приема безналичных платежей, шлагбаумы и въездную стойку.

Напомним, что в Тюмени от Елизарова до Дамбовской снесут жилые дома и гаражи в рамках КРТ.