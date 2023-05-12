В Тюмени от Елизарова до Дамбовской снесут жилые дома и гаражи в рамках КРТ

Под снос попадают 11 жилых зданий и десятки гаражей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени под реновацию снова выделили участок земли площадью более 5 гектаров. В рамках комплексного развития территорий власти снесут дома и строения на территории от Елизарова до Дамбовской. Документ подписал мэр города Руслан Кухарук сегодня, 12 мая.

Под снос попадают 11 жилых зданий и десятки гаражей. Последние часто попадали в зону подтопления. На их месте будет построено несколько жилых высоток до 25 этажей, также парковочное пространство и государственные учреждения (школы, больницы и детские сады).

В постановлении указано, что проект реновации будет реализован вдоль улицы Дамбовской, где сейчас стоят почти 58 жилых и аварийных строений.