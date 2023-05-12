Тюменцы смогут ездить на курорт в Казахстан по «зеленому коридору»

Фото: Барсукова О. Е.

Туристические автобусы из Тюмени на курорт Боровое в Казахстане в этом году будут проезжать через пограничные пункты намного быстрее. По информации представительства национального туроператора Казахстана «Казкурорт», властям удалось договориться о «зелёном коридоре» для туристов.

В прошлые годы отдых в Боровом омрачался для жителей Тюмени многочасовыми очередями на границах. В этом году проверка документов будет занимать не более получаса. Турагентства заранее будут высылать пограничникам информацию об автобусах, времени их прибытия и количестве туристов.

В этом году турагентства ожидают от тюменцев повышенного спроса на отдых в Боровом. Этому способствует как выгодный курс национальной валюты – в этом году он ожидается в районе шести тенге к рублю, так и строительство бюджетных резорт-отелей с бассейнами и питанием. Первым из таких отелей стал «Алтын Кун», где за сутки отдыха с завтраком берут от 1 300 рублей.

– Турист, который едет в Боровое, не готов платить за отдых большие деньги. Была задача предоставить в ожидаемом ценовом интервале резорт-отель достойного уровня. Сегодня новый отель готов принимать 500 гостей одновременно, в дальнейшем номерной фонд будет увеличен, – рассказали в «Росскурорте», тюменском представительстве национального туроператора Казахстана «Казкурорт».

Поездка на туристическом автобусе по маршруту Тюмень – Боровое – Тюмень, включая багаж, будет стоить 8000 рублей.