В Тюмени утром в Ткацком проезде загорелась квартира в пятиэтажном доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени загорелась однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома в проезде Ткацкий, 10. Инцидент произошел ранним утром в четверг, 11 мая. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники МЧС. Из дома эвакуировали одного человека. Журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе ведомства рассказали подробности трагедии.

– В 05:50 на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в проезде Ткацкий, 10. На момент прибытия подразделения пожарно-спасательной службы наблюдалось горение квартиры на первом этаже жилого дома. Из опасной зоны пожарными был спасен один человек. В возгорании никто не пострадал, – сообщили редакции в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для тушения пожара от МЧС привлекалось четыре единицы техники и 16 спасателей из личного состава. Предварительно известно, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Сотрудники ведомства оценивают сумму поврежденного имущества.

Напомним, что в Тюменской области на 11 мая 2023 года действуют девять лесных пожаров. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируют в четырех районах.