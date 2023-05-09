Сын и брат погибшего в лесном пожаре под Нижней Тавдой находятся в реанимации

Тюменец вместе с сыном и братом отправились помогать сотрудникам Противопожарных служб в тушении лесных возгораний. Фото: Татьяна Коркина

В Нижнетавдинском районе ночью с 7 на 8 мая 2023 года погиб один человек – 49-летний мужчина. Тюменец вместе с сыном и братом отправились помогать сотрудникам Противопожарных служб в тушении лесных возгораний, пишет «АиФ-Тюмень». Об этом рассказала подруга погибшего.

Брат и сын скончавшегося сейчас находятся в реанимации, в социальных сетях для их спасения собирают денежные средства.

Отметим, с 7 мая 2023 года в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации. Почти 2 тысячи спасателей и добровольцев шестой день борются со стихией. За прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 17 новых очагов возгораний.